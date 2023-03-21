В Крыму при пожаре в многоэтажке погибли женщина и двое маленьких детей
Возгорание произошло вечером 21 марта в Симферополе в многоквартирном доме на улице Киевской, 129.
Информация о пожаре поступила спасателям в 17:16. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание случилось в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 2 кв. метров. Его потушили в 18:05. На месте работали 28 спасателей и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
В результате пожара в квартире погибли 36-летняя женщина и двое ее дочерей: 3 и 6 лет. По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают правоохранители. Они опрашивают соседей. Точную причину смерти женщины и двух ее дочек установят после проведения назначенных экспертиз.
По предварительным данным, очаг возгорания в квартире был в дальней комнате. Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранителей из-за неисполнения родительских обязанностей. Действиям ответственных сотрудников системы профилактики дадут оценку, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Республики Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
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