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Заброшенный дом сгорел в Кавказском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennyj-dom-sgorel-v-kavkazskom-rajone
Заброшенный дом сгорел в Кавказском районе
Фото t.me/kropotkin101

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Московской в станице Казанской поступило в экстренные службы 29 октября в 12:06.

Прибыв на место, пожарные установили, что горят крыша, мебель и б/у вещи в неэксплуатируемом частном доме. Площадь пожара составляла 40 кв. м. На тушение подали два пожарных ствола, было создано два звена газодымозащитной службы для поиска возможных пострадавших.

В 12:20 возгорание локализовали, а в 12:54 пожар ликвидировали. В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

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