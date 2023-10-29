Заброшенный дом сгорел в Кавказском районе

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Московской в станице Казанской поступило в экстренные службы 29 октября в 12:06.

Прибыв на место, пожарные установили, что горят крыша, мебель и б/у вещи в неэксплуатируемом частном доме. Площадь пожара составляла 40 кв. м. На тушение подали два пожарных ствола, было создано два звена газодымозащитной службы для поиска возможных пострадавших.

В 12:20 возгорание локализовали, а в 12:54 пожар ликвидировали. В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

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