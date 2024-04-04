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Заброшенный Дом культуры загорелся ночью в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennyj-dom-kultury-zagorelsya-nochyu-v-sochi
Заброшенный Дом культуры загорелся ночью в Сочи

Возгорание произошло в ночь на 4 апреле в селе Эсто-Садок на улице Листопадной.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 2:35. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что неэксплуатируемое одноэтажное здание загорелось на площади 96 кв. метров.

В 3:10 ликвидировали открытое горение. В 4:13 пожар полностью ликвидировали. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях уточнили, что ночью в Эсто-Садке загорелся заброшенный Дом культуры.

Читайте также: крупный пожар произошел в автосервисе на востоке Краснодара. Возгорание произошло вечером 2 апреля в автомастерской на улице Уральской.

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