Крупный пожар произошел в автосервисе на востоке Краснодара

Возгорание произошло вечером 2 апреля в автомастерской на улице Уральской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 20:32. Спасатели прибыли на место уже через 4 минуты и установили, что помещения загорелись на площади 150 кв. метров.

В 21:13 возгорание локализовали, а в 21:32 ликвидировали открытое горение. С огнем в автосервисе борются 15 человек и 5 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: вспышка газа из баллона стала причиной пожара на турбазе в Апшеронском районе. Сообщение о пожаре на турбазе «Водолей» в станице Нижегородской поступило в МЧС 31 марта в 12:22.