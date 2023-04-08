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Заброшенные могилы на Пашковском кладбище Краснодара привели в порядок на субботнике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennye-mogily-na-pashkovskom-kladbishhe-krasnodara-priveli-v-poryadok-na-subbotnike
Заброшенные могилы на Пашковском кладбище Краснодара привели в порядок на субботнике
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Волонтеры расчистили от поросли брошенные могилы, убрали мусор и спилили засохшие деревья на территории более 4 га. Также вывезли более 70 куб. м отходов.

«Большое количество жителей сегодня присоединились к субботнику на Пашковском кладбище. Акцент мы сделали на уборку заброшенных мест и захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Это особенно важно в преддверии и Радоницы, и Дня Победы», — сказала заместитель главы города Надежда Панаетова.

В уборке приняли участие жители города, казаки и актив Пашковского жилого массива, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике.

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