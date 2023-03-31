Мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике

В рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка во всех внутригородских округах приведут в порядок придомовые территории, общественные места и лесополосы.

В Краснодаре 1 апреля жителей ждут на уборку во всех городских округах.

«Ничто так не объединяет, как совместное желание сделать наш город краше. За инвентарь, перчатки и горячий чай можно не переживать — всем необходимым обеспечим», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Присоединиться к субботнику можно по адресам:

Карасунский округ

— Остановка общественного транспорта «Лорис», сбор в 10:00.

Центральный округ

— Стасова, 119 и Промышленная, 27/7, сбор в 10:00.

— Янковского, 56, сбор в 11:00.

— Серова, 50 и Казачья, 57, сбор в 9:00.

Прикубанский округ

— Байбакова, 9, сбор в 9:00.

— Красных Партизан от Западного обхода до дома № 2/23, сбор в 9:00

Западный округ

— 70-летия Октября, 1/5 со стороны Рождественского парка.

Также участники субботника могут выложить в соцсети фотографию с хэштегами: #ЧистоКРД #ДавайНаЧистоту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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