Мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике
В рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка во всех внутригородских округах приведут в порядок придомовые территории, общественные места и лесополосы.
В Краснодаре 1 апреля жителей ждут на уборку во всех городских округах.
«Ничто так не объединяет, как совместное желание сделать наш город краше. За инвентарь, перчатки и горячий чай можно не переживать — всем необходимым обеспечим», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.
Присоединиться к субботнику можно по адресам:
- Карасунский округ
— Остановка общественного транспорта «Лорис», сбор в 10:00.
- Центральный округ
— Стасова, 119 и Промышленная, 27/7, сбор в 10:00.
— Янковского, 56, сбор в 11:00.
— Серова, 50 и Казачья, 57, сбор в 9:00.
- Прикубанский округ
— Байбакова, 9, сбор в 9:00.
— Красных Партизан от Западного обхода до дома № 2/23, сбор в 9:00
- Западный округ
— 70-летия Октября, 1/5 со стороны Рождественского парка.
Также участники субботника могут выложить в соцсети фотографию с хэштегами: #ЧистоКРД #ДавайНаЧистоту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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- Мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике
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