Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-1-aprelya-projdet-subbotnik
Мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В рамках двухмесячника по наведению санитарного порядка во всех внутригородских округах приведут в порядок придомовые территории, общественные места и лесополосы.

В Краснодаре 1 апреля жителей ждут на уборку во всех городских округах.

«Ничто так не объединяет, как совместное желание сделать наш город краше. За инвентарь, перчатки и горячий чай можно не переживать — всем необходимым обеспечим», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Присоединиться к субботнику можно по адресам:

  • Карасунский округ

— Остановка общественного транспорта «Лорис», сбор в 10:00.

  • Центральный округ

— Стасова, 119 и Промышленная, 27/7, сбор в 10:00.

— Янковского, 56, сбор в 11:00.

— Серова, 50 и Казачья, 57, сбор в 9:00.

  • Прикубанский округ

— Байбакова, 9, сбор в 9:00.

— Красных Партизан от Западного обхода до дома № 2/23, сбор в 9:00

  • Западный округ

— 70-летия Октября, 1/5 со стороны Рождественского парка.

Также участники субботника могут выложить в соцсети фотографию с хэштегами: #ЧистоКРД #ДавайНаЧистоту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мальков карпа, амура и толстолобика запустили в пруд в Карасунском округе Краснодара.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 марта
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 марта
Простуда на губах: что это и как лечить?
Простуда на губах: что это и как лечить?
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
10 продуктов с «вечным» сроком годности
10 продуктов с «вечным» сроком годности
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мэрия Краснодара опубликовала адреса точек сбора желающих участвовать в субботнике
  2. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
  3. Журналистам «Кубань 24» вручили награды за профессиональные достижения
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
Прямой эфир
Мы в соцсетях