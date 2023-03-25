Мальков карпа, амура и толстолобика запустили в пруд в Карасунском округе Краснодара

Массовые субботники прошли 25 марта во всех внутригородских округах Краснодара. В ходе большой уборки привели в порядок один из Карасунских прудов и выпустили в него рыбу.

В уборке участка возле Карасунского пруда на улице 30-й Иркутской дивизии приняли участие более 250 человек. Они очистили территорию от мусора и веток. При поддержке волонтерского проекта по восстановлению экосистемы городских озер и рыболовной базы «Озера Адыгеи» в пруд запустили мальков карпа, амура, толстолобика. Кроме того, около пруда в районе КубГУ провели акцию «Чистый берег». В ней приняли участие местные жители и депутаты ЗСК Олег Бойченко и Станислав Гринев.

Также в Карасунском округе привели в порядок Крымский сквер. Там очистили плитку, убрали мусор и закрасили стены вдоль трамвайной линии. Порядок во дворах навели в Центральном округе. В Западном округе очистили от дерна берег Кубани на участке улицы Береговой от проезда Затонного до улицы Тахтамукайской, убрали аварийные деревья и вывезли мусор.

В Прикубанском округе расчистили лесополосу вдоль Ростовского шоссе. Приступили к очистке лесополосы по улице Красных партизан. Там уже вывезли около 150 куб. м веток. Кроме того, привели в порядок территорию, прилегающую к строящейся школе на улице Байбакова.

«Двухмесячник по наведению санитарного порядка и чистоты продолжается, и все больше горожан выходят на субботники, и это отлично. Значит, горожанам небезразлично, в каком городе они живут, насколько он чистый и ухоженный. Марафон чистоты продолжается, приглашаю всех присоединяться!», — цитирует главу города Евгения Наумова пресс-служба администрации Краснодара.

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