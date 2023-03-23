Мурал «Крымская весна» появится в сквере на улице Уральской в Краснодаре
Граффити в Крымском сквере на улице Уральской, 152 посвятят девятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В ходе субботника 25 марта горожане, сотрудники администрации, волонтеры и общественники покрасят стену, на которой в последствии создадут мурал.
«Мы хотим увековечить память о воссоединении. Крымский сквер как нельзя лучше подходит для этого. Жители и гости города будут гулять и любоваться видами Крыма и Севастополя. Но сначала нужно подготовить территорию, поэтому приглашаю всех желающих принять участие в субботнике», — сказала первый замглавы администрации Карасунского внутригородского округа Елена Иванова.
Помимо подготовки стены для граффити, на субботнике планируют очистить от сорняков плитку и клумбы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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