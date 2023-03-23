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Мурал «Крымская весна» появится в сквере на улице Уральской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mural-krymskaya-vesna-poyavitsya-v-skvere-na-ulitse-uralskoj-v-krasnodare
Мурал «Крымская весна» появится в сквере на улице Уральской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Граффити в Крымском сквере на улице Уральской, 152 посвятят девятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В ходе субботника 25 марта горожане, сотрудники администрации, волонтеры и общественники покрасят стену, на которой в последствии создадут мурал.

«Мы хотим увековечить память о воссоединении. Крымский сквер как нельзя лучше подходит для этого. Жители и гости города будут гулять и любоваться видами Крыма и Севастополя. Но сначала нужно подготовить территорию, поэтому приглашаю всех желающих принять участие в субботнике», — сказала первый замглавы администрации Карасунского внутригородского округа Елена Иванова.

Помимо подготовки стены для граффити, на субботнике планируют очистить от сорняков плитку и клумбы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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