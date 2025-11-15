Заброшенное здание и мусор загорелись в Ейске

Пожар произошел днем 15 ноября на улице Мичурина.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона в 15:27. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся мусор на площади 15 кв. м. Спустя время площадь увеличилась до 75 кв. м, огонь перекинулся на неэксплуатируемое здание.

На месте работают четыре человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Северском районе мощный пожар произошел на свалке запчастей.В администрации района уточнили, что горели пластиковые бампера, покрышки и пластиковый мусор. Пострадавших нет.

