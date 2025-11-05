В Северском районе мощный пожар произошел на свалке запчастей

Утром 5 ноября произошел пожар на улице Калинина в станице Северской. Сообщение диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 7:44.

Очевидцы разметили в соцсетях видео. На кадрах видно, что в небо над домами поднимается огромный столб черного дыма. Огонь был очень сильным.

Подразделения Северского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали на место. Пожарные прибыли спустя две минуты. Оказалось, что горят запчасти на открытом участке. Площадь пожара составила 80 кв. м. Его локализовали в 8:04.

К тушению пожара привлекли от МЧС России 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В администрации Северского района уточнили, что горели пластиковые бампера, покрышки и пластиковый мусор. Пострадавших нет.

Читайте также: в Апшеронске загорелся частный дом. Пламя было таким сильным, что во время пожара обвалилась крыша.

Подпишись, здесь всегда интересно.