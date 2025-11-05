Крыша частного дома обвалилась при пожаре в Апшеронске
Пожар произошел вечером 4 ноября на улице Нахимова.
Кадры возгорания опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, что горит частный дом, к небу поднимается искрящий столб дыма.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона в 20:19. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся частный дом и прилегающие к нему строения на площади 56 кв. м, частично обрушилась кровля.
В 20:32 возгорание локализовали, в 20:40 ликвидировали открытое горение. В 21:05 пожар полностью потушили.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
