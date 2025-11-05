Крыша частного дома обвалилась при пожаре в Апшеронске

Пожар произошел вечером 4 ноября на улице Нахимова.

Кадры возгорания опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, что горит частный дом, к небу поднимается искрящий столб дыма.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона в 20:19. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся частный дом и прилегающие к нему строения на площади 56 кв. м, частично обрушилась кровля.

В 20:32 возгорание локализовали, в 20:40 ликвидировали открытое горение. В 21:05 пожар полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: строитель спас двух человек из пожара на мансарде пятиэтажки в Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.