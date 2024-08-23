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Заброшенное здание горит на территории бывшего рыбзавода в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabroshennoe-zdanie-gorit-na-territorii-byvshego-rybzavoda-v-novorossijske
Фото t.me/mtsunvrsk

Сообщение о возгорании в районе улицы Набережной поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 23 августа в 14:47.

Пожарные прибыли на место в 14:54 и установили, что горит нежилое здание. Площадь пожара составляет 150 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание заброшенного здания произошло на территории бывшего рыбзавода. Причины возникновения пожара будут установлены после ликвидации, уточнили в МЦУ Новороссийска.

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