Заболеваемость свиным гриппом растет более чем в 70 регионах России

Не стоит сбрасывать со счетов и COVID-19. Чтобы избежать попадания инфекции в организм, нужно укреплять иммунитет.

Этому способствуют регулярные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, а также правильное питание. В холодный сезон необходимы продукты, насыщенные витаминами и микроэлементами.

«Конечно, нужно отказаться от вредных привычек. Курение и потребление алкоголя оказывают большой стресс на организм. Таже важно соблюдение режима дня, регулярный сон и отдых», — сказал и. о. главного врача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.

Медики рекомендовали жителям края вовремя вакцинироваться от гриппа и коронавируса, а также носить маски в общественных местах.

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