«Не ронять иммунитет»: врач рассказал, как защититься в сезон простуд

Фото unsplash.com

В сезон простуд многие люди пытаются помочь организму и «поднять» иммунитет с помощью витаминов и лекарств. О том, почему это не принесет пользы, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Эксперт отметил, что организму не нужен мощный иммунный ответ на все. Он напомнил о последствиях, которыми грозит повышенный иммунитет.

«Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали. Цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет», — сказал Водовозов.

Он подчеркнул, что гораздо важнее не «ронять» иммунитет. К снижению защитной реакции организма могут вести переедание, недостаток движения и чрезмерные стрессы.

«Поэтому, условно, мы можем ему помочь, устранив эти факторы. То есть нормально питаясь, не переедая, не доводя себя до ожирения, стараясь двигаться. Это не значит, что нужно бежать полумарафон или проезжать 30 км на велосипеде. Достаточно обычной повседневной деятельности, например, выходите на одну остановку общественного транспорта раньше по пути на работу или домой. Этого будет достаточно, чтобы нормально работали все органы и системы, включая иммунную», — цитирует врача радио Sputnik.

Читайте также: врач рассказала о рисках злоупотребления лекарствами от простуды.