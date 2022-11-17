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Не безвредная шипучка: врач рассказала о рисках злоупотребления лекарствами от простуды

Общество
17.11.2022 07:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-bezvrednaya-shipuchka-vrach-rasskazala-o-riskah-zloupotrebleniya-lekarstvami-ot-prostudy
Не безвредная шипучка: врач рассказала о рисках злоупотребления лекарствами от простуды
Фото surgutgp5.ru

В состав растворимых препаратов от гриппа и простуды часто входят сахар и ароматизаторы, придающие лекарству приятный вкус. Это заставляет многих верить что такие препараты — просто полезная «шипучка» и превышать рекомендованные дозы.

О том, какие последствия может вызвать легкомысленное отношение к растворимым лекарствам, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

«Важно, чтобы люди не увлекались растворимыми препаратами, которые снимают симптомы простуды. Некоторые думают, что это просто полезная сладенькая шипучка со вкусом лимона, апельсина или чего-то еще, и пьют такие лекарства в огромных количествах. Этого делать нельзя», — предупредила Ярцева.

Она отметила, что в первую очередь злоупотребление лекарствами опасно для печени. В их состав обычно входит парацетамол, который в больших дозах токсичен.

«Если пить лекарства от простуды больше дневной нормы, то может развиться печеночная недостаточность. Для нее характерны такие симптомы, как пожелтение кожи, тошнота, рвота, потеря сознания», — сказала врач.

Она также напомнила, что лекарства нельзя принимать больше трех дней без консультации с врачом.

«Если растворимый препарат не помог за три дня приема в той дозировке, которая указана в инструкции, то не надо продолжать его принимать и тем более увеличивать дозировку. Лучше сходить к врачу и получить совет. Может быть, он скажет, что вам стоит продолжить принимать этот препарат. А может быть, он скажет: стойте, вам это не надо, вам надо другое», — цитирует Ярцеву радио Sputnik.

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