В РФ разработали сухую плазму крови для применения в полевых условиях
Общество
17.11.2022 07:19
О разработке технологии получения сухой плазмы крови сообщил гендиректор компании «Б-Армс» Алексей Бутримов.
Сухая плазма подходит для применения солдатами в полевых условиях. Сообщается, что работа над технологией началась два года назад и теперь плазма готова к испытаниям.
В России изобрели сухую плазму крови для применения в полевых условиях
«Суть технологии состоит в том, что получают лиофилизированную плазму, которую можно носить с собой в специальном пакете в индивидуальной аптечке бойца», — сказал Бутримов.
Преимущество разработки состоит в том, что, при получении ранения, человек может развести сухую плазму специальным раствором и через пять минут получить восстановленную плазму для переливания, сообщает RT.
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