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В РФ разработали сухую плазму крови для применения в полевых условиях

Общество
17.11.2022 07:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rf-razrabotali-suhuyu-plazmu-krovi-dlya-primeneniya-v-polevyh-usloviyah
В РФ разработали сухую плазму крови для применения в полевых условиях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О разработке технологии получения сухой плазмы крови сообщил гендиректор компании «Б-Армс» Алексей Бутримов.

Сухая плазма подходит для применения солдатами в полевых условиях. Сообщается, что работа над технологией началась два года назад и теперь плазма готова к испытаниям.

В России изобрели сухую плазму крови для применения в полевых условиях

«Суть технологии состоит в том, что получают лиофилизированную плазму, которую можно носить с собой в специальном пакете в индивидуальной аптечке бойца», — сказал Бутримов.

Преимущество разработки состоит в том, что, при получении ранения, человек может развести сухую плазму специальным раствором и через пять минут получить восстановленную плазму для переливания, сообщает RT.

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