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Заболеваемость ОРВИ снова выросла в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabolevaemost-orvi-snova-vyrosla-v-krasnodare
Заболеваемость ОРВИ снова выросла в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За неделю с 18 по 24 марта в краевом центре с симптомами болезни обратились 1,8 тыс. человек.

Из них гриппом заболели 46 человек. Недельный эпидемиологический порог не превышен. Среди вирусов гриппа продолжают доминировать вирусы сезонного гриппа А, среди сезонных — РС-вирусы, аденовирусы и риновирусы.

«Не забывайте об основных мерах личной профилактики. Будьте здоровы!» — сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 3,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Краснодарском крае.

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