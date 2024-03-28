Заболеваемость ОРВИ снова выросла в Краснодаре

За неделю с 18 по 24 марта в краевом центре с симптомами болезни обратились 1,8 тыс. человек.

Из них гриппом заболели 46 человек. Недельный эпидемиологический порог не превышен. Среди вирусов гриппа продолжают доминировать вирусы сезонного гриппа А, среди сезонных — РС-вирусы, аденовирусы и риновирусы.

«Не забывайте об основных мерах личной профилактики. Будьте здоровы!» — сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 3,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Краснодарском крае.