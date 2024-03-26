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Более 3,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-3-4-tys-chelovek-zaboleli-orvi-za-nedelyu-v-krasnodarskom-krae
Более 3,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О росте количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями 26 марта сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, за неделю с 18 по 24 марта показатель заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 6 %. В поликлиники обратились 3 тыс. 436 человек. Гриппом заболели 190 человек. Краевой эпидемиологический порог заболеваемости не превышен.

В кубанском Роспотребнадзоре добавили, что среди вирусов сезонных ОРВИ преобладают РС-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Среди гриппозных преобладают вирусы сезонного гриппа А.

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