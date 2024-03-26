Более 3,4 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Краснодарском крае

О росте количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями 26 марта сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, за неделю с 18 по 24 марта показатель заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 6 %. В поликлиники обратились 3 тыс. 436 человек. Гриппом заболели 190 человек. Краевой эпидемиологический порог заболеваемости не превышен.

В кубанском Роспотребнадзоре добавили, что среди вирусов сезонных ОРВИ преобладают РС-вирусы, аденовирусы и метапневмовирусы. Среди гриппозных преобладают вирусы сезонного гриппа А.