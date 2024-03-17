Врач Казачкова назвала витамины, которые помогут набраться сил весной

По словам эксперта, за зиму в организме накапливается усталость из-за короткого светового дня и недостатка витаминов в рационе.

Организм после зимы находится в состоянии гиповитаминоза, т.е. когда не хватает витаминов и микроэлементов из-за отсутствия сезонных фруктов и овощей, отметила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

Чтобы помочь организму справиться с усталостью после зимы, врач рекомендует принимать витамины и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Нужно больше гулять на солнце, проветривать помещения, чтобы туда поступал свежий воздух. Конечно, лучше в весенний период добавить в рацион витаминные комплексы, это придаст сил и энергии. Без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц, а также магний, потому что 90% людей у нас испытывают дефицит этого элемента», — рассказала Казачкова.

Также полезно принимать омега-3 жирные кислоты.

«Все остальное – по назначению врача, потому что все индивидуально», – цитирует Казачкову радио Sputnik.

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