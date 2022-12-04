Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла более чем на 10%

Третью неделю подряд в России фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. С 28 ноября по 4 декабря подтвердили на 11,2% больше случаев заражения, чем в предыдущие.

За последнюю неделю в России коронавирус выявили у 42 тыс. 837 человек. В период с 20 по 27 ноября заболевших было 38 тыс. 535. Выросло и число госпитализаций. По данным федерального оперштаба, на этой неделе в больницы с коронавирусом попали 7 тыс. 826 человек. Это на 1,5% больше, чем на прошлой.

Выздоровели за неделю 36 тыс. 952 пациента. Это также меньше, чем на прошлой неделе. Тогда с выздоровлением выписали 38 тыс. 104 пациентов.

Отмечается, что смертность из-за COVID-19 повысилась впервые с начала октября. С 28 ноября по 4 декабря от коронавируса умер 391 человек. За предшествующий аналогичный период зафиксировали 386 летальных исходов, сообщает ТАСС.

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