Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Кубани снизилась на 15%

О снижении количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями 3 апреля сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, за неделю с 25 по 31 марта заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 15%. В поликлиники с симптомами обратились 2 тыс. 905 человек. Гриппом заболели 111 пациентов. Краевой эпидемиологический порог заболеваемости не превышен.

Среди вирусов сезонных ОРВИ преобладают риновирусы, РС-вирусы и аденовирусы. Среди гриппозных — вирусы сезонного гриппа А, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неделей ранее Роспотребнадзор фиксировал рост заболеваемости в Краснодарском крае.