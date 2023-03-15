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Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за сутки выросла почти в два раза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabolevaemost-covid-19-v-krasnodarskom-krae-za-sutki-vyrosla-pochti-v-dva-raza
Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за сутки выросла почти в два раза
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 15 марта, на Кубани за сутки выявили 381 случай заболевания коронавирусом. Заболевание подтвердилось у 237 женщин и 144 мужчин в возрасте от месяца до 90 лет. Днем ранее в регионе зафиксировали 199 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в крае с коронавирусом госпитализировали 61 пациента. Выздоровели 321 человек. За последние двое суток на Кубани никто не умер от COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 105, Тихорецкого района — 29 и Сочи — 20. В Ейском районе 18 заболевших, в Северском районе — 17, в Тимашевском районе — 16, в Новороссийске — 14. В Приморско-Ахтарском районе зафиксировали 13 случаев заболевания, в Каневском районе — 12, в Армавире — 10. В остальных муниципалитетах Кубани за сутки выявили менее 10 случаев COVID-19.

Сейчас в ковидных госпиталях региона находится 301 пациент, более 1,5 тыс. человек лечатся амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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