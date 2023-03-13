«Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет данных о коллективном иммунитете от COVID-19
Общество
13.03.2023 10:52
Теперь на официальном портале будут публиковать только статистику о количестве выявленных случаев за сутки, числе госпитализаций и количестве выздоровевших.
Такое решение «Стопкоронавирус.рф» принял в том числе из-за того, что антитела к коронавирусу уже обнаружены у многих людей, которые не вакцинировались и не имели клинических проявлений заболевания. Статистика была нужна для планирования ограничительных мероприятий, но сейчас такая практика не нужна, пояснили в Роспотребнадзоре.
Информацию о вакцинированных от COVID-19 будет публиковать Минздрав России вместе с данными о вакцинации от гриппа, пишет «Коммерсантъ».
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