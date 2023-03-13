Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет данных о коллективном иммунитете от COVID-19

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stopkoronavirus-rf-ostanovil-podschet-dannyh-o-kollektivnom-immunitete-ot-covid-19
«Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет данных о коллективном иммунитете от COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Теперь на официальном портале будут публиковать только статистику о количестве выявленных случаев за сутки, числе госпитализаций и количестве выздоровевших.

Такое решение «Стопкоронавирус.рф» принял в том числе из-за того, что антитела к коронавирусу уже обнаружены у многих людей, которые не вакцинировались и не имели клинических проявлений заболевания. Статистика была нужна для планирования ограничительных мероприятий, но сейчас такая практика не нужна, пояснили в Роспотребнадзоре.

Информацию о вакцинированных от COVID-19 будет публиковать Минздрав России вместе с данными о вакцинации от гриппа, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: 300 новых случаев коронавируса выявили 11 марта в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  2. В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
  3. Отлов бродячих псов проведут в станице Динской
  4. Первая победа Ивича в РПЛ: ФК «Краснодар» обыграл «Динамо»
  5. Дожди и грозы накрывают Сочи: горожан и туристов предупреждают о возможной опасности
  6. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
Прямой эфир
Мы в соцсетях