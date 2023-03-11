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За сутки 300 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-sutki-300-novyh-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-krasnodarskom-krae
За сутки 300 новых случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди новых пациентов 203 женщины и 97 мужчин, в том числе 26 детей. Самому младшему пациенту – три месяца, старшему – 86 лет.

Больше всего зараженных в Краснодаре — 82 случая. В Ейском районе – 23, в Горячем Ключе и Новороссийске – по 18, в Армавире и Тихорецком районе – по 13. В Северском и Тимашевском – по 12, по 11 заболевших в Каневском и Мостовском районах. В остальных муниципалитетах по 10 и менее.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 352 тыс. 228 случаев COVID-19. С выздоровлением выписали 339 тыс. 441 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 160 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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