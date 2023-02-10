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Более 20 тыс. человек прошли постковидную реабилитацию в санаториях Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-tys-chelovek-proshli-postkovidnuyu-reabilitatsiyu-v-sanatoriyah-sochi
Более 20 тыс. человек прошли постковидную реабилитацию в санаториях Сочи

Специальные программы для людей, перенесших COVID-19, действуют в 25 санаториях Сочи. Пациентам предлагают индивидуальные лечебные курсы для восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Всего на курорте около 60 санаториев и 14 крупных гостиничных комплексов предоставляют 125 тыс. оздоровительных процедур различного медицинского профиля.

«В условиях пандемии коронавируса сочинские санатории разработали и внедрили нужные для города, края и всей страны специальные лечебные и восстановительные программы для людей, перенесших коронавирус. За все время действия постковидных методик здоровье на главном курорте страны поправили около 20 тыс. человек», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В частности, бальнеологический комплекс «Мацеста» при восстановлении после COVID-19 применяют сероводородные, радоновые и йодобромные ванны. Также там предлагают ингаляции с минеральной водой «Пластунская» из местного источника.

В ходе рабочей поездки мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил санаторий «Знание». Там летом планируют приступить к строительству нового медцентра. Введение новых площадей поможет развитию медицинских программ, в том числе постковидной реабилитации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: реконструкцию санатория «Волна» в Сочи планируют завершить к концу 2024 года.

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