Реконструкцию санатория «Волна» в Сочи планируют завершить к концу 2024 года
Завершение строительно-монтажных работ в санатории «Волна» запланировано на 4 квартал 2024 года. Дата открытия пока не известна.
Реставрационные работы в санатории стартовали в декабре прошлого года.
«С декабря 2022 года в санатории «Волна» начаты работы по реставрации исторических корпусов и элементов его благоустройства, в частности, парка на 3,5 га. Параллельно в строгом соответствии с выданной городом разрешительной документацией ведется строительство нового корпуса», — сообщили в пресс-службе компании «Группа ЛСР».
Сообщается также, что объем инвестиций не изменился и соответствует намеченным планам компании. Размер инвестиций на реконструкцию санаториев «Волна» и «Кристалл» составляет 25 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», соглашение о реконструкции старейшего санатория «Волна» и пансионата «Кристалл» заключили в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме.
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