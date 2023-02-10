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Реконструкцию санатория «Волна» в Сочи планируют завершить к концу 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-sanatoriya-volna-v-sochi-planiruyut-zavershit-k-kontsu-2024-goda
Реконструкцию санатория «Волна» в Сочи планируют завершить к концу 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Завершение строительно-монтажных работ в санатории «Волна» запланировано на 4 квартал 2024 года. Дата открытия пока не известна.

Реставрационные работы в санатории стартовали в декабре прошлого года.

«С декабря 2022 года в санатории «Волна» начаты работы по реставрации исторических корпусов и элементов его благоустройства, в частности, парка на 3,5 га. Параллельно в строгом соответствии с выданной городом разрешительной документацией ведется строительство нового корпуса», — сообщили в пресс-службе компании «Группа ЛСР».

Сообщается также, что объем инвестиций не изменился и соответствует намеченным планам компании. Размер инвестиций на реконструкцию санаториев «Волна» и «Кристалл» составляет 25 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соглашение о реконструкции старейшего санатория «Волна» и пансионата «Кристалл» заключили в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме.

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