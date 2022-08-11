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Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за последний месяц выросла почти в 5 раз

Общество
11.08.2022 17:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabolevaemost-covid-19-v-krasnodarskom-krae-za-poslednij-mesyats-vyrosla-pochti-v-5-raz
Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за последний месяц выросла почти в 5 раз
Фото t.me/minkovaanna23

При этом показатель заболеваемости коронавирусом на Кубани в 3 раза ниже, чем по России, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«За последние 4 недели заболеваемость в крае выросла почти в 5 раз. К тому же, курортный сезон в разгаре, а контагиозность нового штамма гораздо выше, чем у омикрона. Ситуация может развернуться непредсказуемо», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор отметила, что в регионе работают 240 пунктов вакцинации. В каждом муниципалитете организовали выездные бригады вакцинации для маломобильных граждан.

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