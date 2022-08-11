Заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за последний месяц выросла почти в 5 раз

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При этом показатель заболеваемости коронавирусом на Кубани в 3 раза ниже, чем по России, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«За последние 4 недели заболеваемость в крае выросла почти в 5 раз. К тому же, курортный сезон в разгаре, а контагиозность нового штамма гораздо выше, чем у омикрона. Ситуация может развернуться непредсказуемо», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор отметила, что в регионе работают 240 пунктов вакцинации. В каждом муниципалитете организовали выездные бригады вакцинации для маломобильных граждан.

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