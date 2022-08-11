В Краснодарском крае 11 августа выявили 580 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки COVID-19 обнаружили у 209 мужчин и 371 женщины в возрасте до 86 лет. В числе заболевших 39 детей, самому младшему — два месяца.

В Краснодаре выявили 259 случаев заражения, в Сочи — 116, в Новороссийске — 42, в Апшеронском районе — 38. В Геленджике положительные тесты получили 25 человек, в Красноармейском районе — 20, в Белореченском — 12. В Приморско-Ахтарском районе девять новых пациентов, в Северском — восемь, в Гулькевичском — семь, в Белоглинском — шесть. В Крымском, Кущевском и Новопокровском районах по четыре заболевших, в Кавказском и Калининском — по три. В Анапе, Абинском, Брюховецком, Ейском, Лабинском и Тбилисском районах по два новых случая. В Динском, Крыловском, Отрадненском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском, Усть-Лабинском районах и Горячем Ключе по одному инфицированному.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 270 тыс. 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос до отметки 4 тыс. 752.

За весь период выздоровел 255 тыс. 591 житель. Скончались 10 тыс. 984 человека. За последние сутки выписаны 273 пациента. В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус за весь период обратились 973 тыс. 958 человек. Лаборатории провели 7 млн 190 тыс. 537 исследований, в том числе 4 тыс. 879 — за последние сутки.

На дому с подозрением на коронавирус лечатся 4 тыс. 125 жителей, у 3 тыс. 226 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах находятся 307 пациентов, в том числе 304 — с подтвержденным COVID-19.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 10 августа выявили рекордное с марта число заболевших коронавирусом — 775 случаев.