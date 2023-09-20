Заблудившийся мужчина с диабетом провел ночь у реки в горах Апшеронского района

Мужчина гостил у сестры в хуторе Гуамка. Вечером он решил прогуляться, но заблудился в лесу.

Несмотря на то, что мужчина имеет сахарный диабет, он не стал брать с собой необходимые лекарства и телефон. Информация о нем поступила в службу спасения только на утро 19 сентября.

Спасатели искали пропавшего без вести мужчину в окрестностях хутора Гуамка, села Черниговское и станицы Нижегородской. Его удалось обнаружить на берегу реки Курджипс к 19:00. Он лежал на камнях у воды без сил.

Заблудившись в лесу, он не принял во время инсулин и ему стало плохо. Он не мог идти и остановился у реки, где провел почти сутки. Его передали медикам скорой помощи в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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