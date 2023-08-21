Пятеро туристов заблудились во время спуска с хребта Ачишхо в Сочи

Спасателям ЮРПСО МЧС России 20 августа в 19:50 поступила информация о том, что на спуске с восточной стороны горы Ачишхо заблудились пятеро туристов.

На место выехал поисково-спасательный отряд. Спасатели вели поиски двоих мужчин и трех женщин всю ночь по сложному горному рельефу хребта Ачишхо.

Людей нашли утром 21 августа. В 5:40 спасатели установили с ними голосовую связь, после чего помогли им спуститься в районе перевала Медвежьи ворота.

Медпомощь никому из участников похода не потребовалась. Все пятеро туристов оказались местными жителями, группа не была зарегистрирована, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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