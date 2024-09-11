Заблудившихся в темноте у Орлиных скал туристов спасли в горах Сочи

Спасатели ЮРПСО МЧС России вечером 10 сентября выезжали в район Орлиных скал на поиски парня и девушки.

Туристы сами позвонили в МЧС и сообщили о том, что шли с горы Ахун и с наступлением темноты заблудились. Звонившие отправили спасателям данные геолокации и дожидались на месте помощи.

Спасатели выехали в район поисков и быстро нашли заблудившихся. Парень с девушкой находились в 200 м от тропы, ведущей к смотровой площадке. Спасатели вывели из леса 26-летнюю девушку и 18-летнего парня, приехавших на курорт из Ростовской области и Удмуртской Республики. После этого туристов на служебном автомобиле доставили в черту города, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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