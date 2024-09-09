Спасатели вывели из леса заблудившихся в лесу туристок в Туапсинском районе

Две женщины решили пойти на прогулку в лес и заблудились. За помощью они обратились к дежурному Ситуационного центра Туапсинского района.

Получив информацию о районе поиска, спасатели выехали на место. Им удалось поддерживать с туристками связь.

Спустя час сотрудники спасательной службы нашли двух заблудившихся женщин в труднодоступном месте в районе ручья Бешеный. Туристок вывели из леса и доставили на ж/д станцию села Кривенковского.

Женщины приехали в муниципалитет на отдых из Краснодара. После спасения из леса в медицинской помощи они не нуждались, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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