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Пять суток провел 92-летний мужчина в лесу под Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-sutok-provel-92-letnij-muzhchina-v-lesu-pod-tuapse
Пять суток провел 92-летний мужчина в лесу под Туапсе
Фото t.me/my_tuapse

Житель Туапсе отправился в лес 2 сентября и пропал. На поиски собрались добровольцы со всего края.

Волонтеры прочесывали лес в течение пяти дней. Пенсионера нашли живым на дне оврага ночью 8 сентября. Пропавшего эвакуировали к машине скорой помощи и передали медикам.

В поисках принимали участие добровольцы из Сочи, Туапсе, Краснодара Новороссийска, Абинска, Геленджика и Адыгеи.

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