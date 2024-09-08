В когтях ежевики: спасатели Анапы освободили застрявших в колючках рыбаков

Вместо долгожданного улова два рыбака, пытаясь найти лучшее место среди камышей, застряли в колючих кустах ежевики.

Выбраться из «ежевичного плена» самостоятельно у бедолаг не получилось, поэтому они были вынуждены набрать телефон местной Службы спасения.

Получив сигнал о помощи, анапские спасатели выехали на место ночного ЧП. Сначала им пришлось потратить некоторое время, чтобы найти незадачливых рыбаков.

Специалисты помогли пострадавшим от ежевики любителям ночной рыбалки выбраться из западни и вывели в безопасное место, сообщили в муниципальной «Службе спасения» Анапы.

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