Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Заблудившихся в горах Сочи 19-летних туристов нашли живыми

Происшествия
25.10.2022 19:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabludivshihsya-v-gorah-sochi-19-letnih-turistov-nashli-zhivymi
Заблудившихся в горах Сочи 19-летних туристов нашли живыми
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Двое 19-летних туристов, житель Сочи и приезжий из Челябинской области, ушли в поход утром 23 октября. Вернуться они должны были вечером того же дня. Мать одного из туристов обратилась к спасателям 24 октября.

Обнаружить потерявшихся парней удалось 25 октября около 18:00. По информации от ЮРПСО, туристов нашли в районе эко-поселения Ажек.

Молодые люди вышли не в том районе, который был указан спасателям для поиска. Группа была не зарегистрированная. Всего в поисках участвовали 30 спасателей, пять автомобилей и вертолет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели вели поиски в русле реки Медовеевки и в ее окрестностях в сторону горы Ачишхо, в районе села Медовеевки и реки Чвижепсе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях