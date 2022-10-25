Заблудившихся в горах Сочи 19-летних туристов нашли живыми

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Двое 19-летних туристов, житель Сочи и приезжий из Челябинской области, ушли в поход утром 23 октября. Вернуться они должны были вечером того же дня. Мать одного из туристов обратилась к спасателям 24 октября.

Обнаружить потерявшихся парней удалось 25 октября около 18:00. По информации от ЮРПСО, туристов нашли в районе эко-поселения Ажек.

Молодые люди вышли не в том районе, который был указан спасателям для поиска. Группа была не зарегистрированная. Всего в поисках участвовали 30 спасателей, пять автомобилей и вертолет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели вели поиски в русле реки Медовеевки и в ее окрестностях в сторону горы Ачишхо, в районе села Медовеевки и реки Чвижепсе.