Заблудившиеся туристы почти всю ночь провели на хребте Малый Бамбак под Псебаем

Вечером 25 июля спасателям Псебайского АСО поступила информация о двух заблудившихся туристах в районе хребта Малый Бамбак.

Спасателям сообщили, что помощь требуется мужчине и женщине, которые заблудились в труднопроходимой местности в районе горы Сундуки.

Поисковые работы начались ночью. Спасатели по переданным координатам выдвинулись на поиски пострадавших. Обнаружить заблудившихся туристов удалось примерно в 4:00.

В итоге людей вывели в безопасное место и напоили крепким чаем, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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