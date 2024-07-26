Заблудившиеся туристы почти всю ночь провели на хребте Малый Бамбак под Псебаем
Происшествия
26.07.2024 19:25
Вечером 25 июля спасателям Псебайского АСО поступила информация о двух заблудившихся туристах в районе хребта Малый Бамбак.
Спасателям сообщили, что помощь требуется мужчине и женщине, которые заблудились в труднопроходимой местности в районе горы Сундуки.
Поисковые работы начались ночью. Спасатели по переданным координатам выдвинулись на поиски пострадавших. Обнаружить заблудившихся туристов удалось примерно в 4:00.
В итоге людей вывели в безопасное место и напоили крепким чаем, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
Читайте также: житель Сочи заблудился в лесу, убегая от неизвестного зверя.