Заблудившегося в районе хребта Алек в Сочи туриста нашли живым

Спасатели ЮРПСО МЧС России днем 2 июля нашли заблудившегося мужчину на склоне хребта Алек.

По предварительным данным, турист получил травму. Из леса к трассе его эвакуируют на носилках.

Транспортировка пострадавшего займет около 3 часов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям ЮРПСО МЧС России через службу 112 позвонил мужчина и рассказал о том, что 1 июля в 6:00 вышел из села Пластунка и сейчас не знает, где находится. Всю ночь спасатели искали туриста на склоне хребта Алек. Поиски продолжались до середины дня 2 июля.