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Заблудившегося в районе хребта Алек в Сочи туриста нашли живым

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabludivshegosya-v-rajone-hrebta-alek-v-sochi-turista-nashli-zhivym
Заблудившегося в районе хребта Алек в Сочи туриста нашли живым
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасатели ЮРПСО МЧС России днем 2 июля нашли заблудившегося мужчину на склоне хребта Алек.

По предварительным данным, турист получил травму. Из леса к трассе его эвакуируют на носилках.

Транспортировка пострадавшего займет около 3 часов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям ЮРПСО МЧС России через службу 112 позвонил мужчина и рассказал о том, что 1 июля в 6:00 вышел из села Пластунка и сейчас не знает, где находится. Всю ночь спасатели искали туриста на склоне хребта Алек. Поиски продолжались до середины дня 2 июля.

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