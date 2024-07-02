Спасатели ищут заблудившегося в горах Сочи туриста

Спасателям ЮРПСО МЧС России через службу 112 позвонил мужчина и рассказал о том, что 1 июля в 6:00 вышел из села Пластунка и сейчас не знает, где находится.

Звонивший успел передать свои координаты, после чего связь с ним пропала. Возможное местонахождение туриста — район от экопоселения «Ажек» до склона хребта Алек.

Всю ночь 8 спасателей вели поиск пропавшего туриста. На экотропе «Ажек» около родника спасатели увидели сигнал фонаря на склоне горы Водопроводной. После этого с мужчиной установили голосовую связь. Поиски продолжили в районе левого берега реки Сочи, на склоне хребта Алек. Однако туриста обнаружить не удалось, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Утром спасателей сменили две новые группы. Склоны хребта Алек и русло реки Сочи обследуют11 человек.

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