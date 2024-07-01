В Сочи спасатели вывезли из леса троих туристов, застрявших на «Ниве» в грязи

Спасателям Хостинского подразделения ночью 1 июля поступило сообщение о том, что в окрестностях поселка Галицыно туристы увязли в грязи на автомобиле и не могут выехать на трассу.

По словам звонивших туристов, их «Нива» застряла в грязи в лесу около 20:00 30 июня, но обратиться за помощью спасателей люди решили только ночью. В машине находились двое взрослых и ребенок.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО на внедорожнике добрались до ждущих помощи сочинцев, эвакуировали их из личного автомобиля и вывезли в район Курортного Городка. Медпомощь никому из них не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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