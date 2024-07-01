Туристка рухнула со скалы высотой 10 метров в горах Сочи

Инцидент произошел вечером 30 июня на экологической тропе Ажек возле слияния рек Сочи и Агва.

Девушка упала со скального участка высотой около 10 метров и получила травмы ноги и ребер. Она находилась в труднодоступном месте и не могла продолжить путь самостоятельно.

Вскоре на месте прибыли спасатели и сотрудник Сочинского нацпарка. Они доставили девушку к экотропе через реку, а затем на носилках вынесли с туристического маршрута, где ее ждали сотрудники скорой помощи.

Известно, что пострадавшей девушке 30 лет. В однодневный поход на тропу Ажек она отправилась со своим знакомым, сообщает ЮРПСО МЧС России.

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