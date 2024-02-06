Забившему собутыльника табуреткой жителю Кубани грозит 15 лет колонии

Конфликт между двумя мужчинами, приведший к смерти одного из них, произошел вечером 19 августа прошлого года в станице Платнировской Кореновского района.

По данным следствия, 50-летний житель Кореновского района в этот день с 19:00 до 23:00 находился в гостях у знакомого. Мужчины распивали спиртное и поссорились.

В результате гость не меньше двух раз ударил 57-летнего хозяина дома руками по голове. После он взял деревянный табурет и один раз ударил им своего оппонента по голове. От полученных травм мужчина на следующий день скончался в Кореновской ЦРБ.

Сообщается, что подозреваемый с места происшествия скрылся, однако позже его задержали. На мужчину завели уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал в полном объеме. В настоящее время дело передали в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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