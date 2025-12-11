Забившему молотком бывшую жену на глазах у ребенка в Сочи мужчине дали 20 лет

Краснодарский краевой суд признал местного жителя виновным в убийстве с особой жестокостью, истязаниях и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Следствием и судом установлено, что 23 ноября 2023 года мужчина, переживая бракоразводный процесс, приехал из Краснодара в Сочи. Около 6:00 он с ножом и молотком вошел в квартиру, где жили его экс-супруга и их совместный сын. Мужчина прошел в спальню и набросился на бывшую жену. Он наносил ей удары кулаком и молотком по голове. Женщина оказала сопротивление и попыталась выползти из спальни. Однако бывший супруг настиг ее и не менее 20 раз ударил ножом в различные части тела.

В момент нападения в комнате находился ребенок. Мальчик видел все происходящее. В результате тяжелой психотравмирующей ситуации он испытал сильнейший стресс, что причинило вред его здоровью.

Также установлено, что мужчина с 2017 по 2023 год истязал свою жену. Он избивал и унижал ее, в том числе когда она была беременна, а после и в присутствии ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявил, что смерть супруги является для него невосполнимой утратой и большим горем.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также с осужденного в качестве компенсации морального вреда матери погибшей взыскали 2 млн рублей и в пользу ребенка — 3 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло в квартире одного из домов на улице Альпийской. На тот момент 45-летний мужчина приехал в квартиру, где жила его экс-супруга и их маленький сын. Он открыл дверь своим ключом, вошел в квартиру и напал на женщину. После убийства злоумышленник вышел в подъезд и там попытался свести счеты с жизнью, но не успел довести задуманное до конца.

