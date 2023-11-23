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Мужчина забил молотком бывшую жену на глазах у маленького сына в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-zabil-molotkom-byvshuyu-zhenu-na-glazah-u-malenkogo-syna-v-sochi
Мужчина забил молотком бывшую жену на глазах у маленького сына в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло утром 23 ноября в квартире одного из домов на улице Альпийской.

По версии следствия, 45-летний мужчина приехал в квартиру, в которой жила его бывшая супруга и их маленький сын. Бывший муж открыл дверь своим ключом, вошел в квартиру и несколько раз ударил женщину молотком по голове. Затем нападавший несколько раз ударил пострадавшую ножом. Женщина умерла на месте.

В момент преступления в квартире находился сын подозреваемого, он не пострадал. После убийства злоумышленник вышел в подъезд и на лестничной площадке попытался свести счеты с жизнью, но не успел довести до конца задуманное, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Подозреваемого задержали и доставили к следователю на допрос. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу. Также подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.

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