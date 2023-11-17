Мужчина задушил сожительницу, выгонявшую его из дома в Краснодарском крае
Происшествия
17.11.2023 14:39
Преступление произошло вечером 12 ноября на улице Калинина в станице Малорождественской в Выселковском районе.
Установлено, что мужчина и женщина вместе сняли дом, в котором сожительствовали. Вечером они выпивали и поссорились.
Женщина начала выгонять 32-летнего сожителя из дома. Мужчина схватил ее за шею и душил, пока она не умерла в результате механической асфиксии.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. На допросе он признал свою вину. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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