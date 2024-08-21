Забившего мать и бросившего ее тело около реки мужчину будут судить на Кубани

Преступление произошло 12 февраля в частном доме на улице Новоселовской в Белореченске. В августе уголовное дело об убийстве в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве пожилой матери, направили в суд.

По версии следствия, мужчина выпил, его пожилая мать из-за этого начала высказывать ему претензии. Произошла ссора, во время которой мужчина не менее 19 раз ударил мать руками в область головы и тела. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Мужчина завернул тело в полиэтилен, погрузил в садовую тачку, вывез на берег реки и там бросил. На следующий день соцработник пришла навестить пенсионерку. Не обнаружив женщину дома, она сообщила об этом родственникам, которые сразу же обратились в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Психолого-психиатрические экспертизы признали мужчину вменяемым. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Читайте также: осудили молодую мать, зарезавшую своего 3-месячного малыша в Анапе.