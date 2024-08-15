Осудили молодую мать, зарезавшую своего 3-месячного малыша в Анапе

Убийство младенца произошло утром 8 августа прошлого года в садовом товариществе «Автомобилист».

Установили, что в августе 2023 года девушка воткнула нож в грудь своего 3-месячного сына, который спал в кроватке. Она сделала это из-за мысли, что после суицида ее ребенок окажется никому не нужен.

Затем подсудимая решила совершить самоубийство, используя тот же нож. В этот момент в квартиру вбежали ее родители, получившие предсмертное сообщение.

Девушку доставили в больницу, однако спасти ребенка не удалось. В судебном заседании она полностью признала свою вину.

Краснодарский краевой суд назначил ей 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», молодая мать зарезала 3-месячного сына и попыталась покончить с собой в Анапе. Известно, что в апреле 2023 года подозреваемую привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков. Из-за беременности суд отсрочил ей отбывание наказания. Отец младенца не принимал участие в его воспитании и жизни семьи.