Забил кувалдой и закопал в поле: в суд ушло дело о жестоком убийстве продавца «Лада Гранта» в Краснодаре

В Краснодаре завершили расследовать уголовного дела об убийстве продавца иномарки в отношении 44-летнего мужчины.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года 44-летний мужчина решил похитить автомобиль и перепродать его. Он нашел объявление о продаже машины «Лада Гранта», которое разместил житель станицы Новотитаровской Динского района. Вечером 11 декабря 2022 года под предлогом заключения сделки купли-продажи он попросил продавца приехать к нему домой в садовое товарищество «Лекраспромовец» в Краснодаре.

Во дворе своего дома злоумышленник дождался, когда продавец подписал и передал ему договор купли-продажи автомобиля стоимостью более 450 тыс. рублей. После этого он ударил его кувалдой по голове, а затем задушил руками. Тело злоумышленник закопал в полях в Динском районе. Кувалду, лопату и два мобильных телефона он выбросил. Автомобиль он оставил у себя во дворе. Позже знакомые погибшего приехали его искать и нашли машину. Злоумышленник сказал, что купил машину, рассчитался с продавцом и отвез его домой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем. Обвиняемый находится под стражей. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал. Расследование завершили. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Краснодарский краевой суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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