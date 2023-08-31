Забил черенком от лопаты: за убийство сожителей мужчину посадили на 15 лет в Краснодарском крае

Преступление произошло вечером 14 февраля в поселке Кубанском Новопокровском районе. В августе этого года суд вынес приговор в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве 42-летнего знакомого и его 48-летней сожительницы.

По данным следствия, сожители были в гостях у подсудимого в одном из домов на улице Кирова в поселке Кубанском и выпивали вместе с хозяином дома. Во время застолья мужчины начали выяснять, кто сильнее, и начали бороться на руках. Хозяин дома победил гостя, из-за этого произошел конфликт. Гость вытолкнул хозяина дома на улицу, а женщина вмешалась в конфликт и поцарапала ему лицо. В ответ злоумышленник взял лопату и деревянным черенком 10 раз ударил гостя по голове и 3 раза — его сожительницу. Пострадавшие погибли на месте. После этого злоумышленник позвонил приятелю и предложил ему вывезти тела за пределы поселка, который вызвал на место правоохранителей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Краснодарский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных признал подсудимого виновным и назначил ему 15 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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