Разрубил тело и бросил в пруд: за жестокое убийство собутыльника жителя Кубани посадили на 9 лет

В Успенском районе суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве мужчины в марте этого года.

По данным следствия, мужчина выпивал вместе со своим 66-летним знакомым на берегу рыболовных прудов в окрестностях хутора Подковского. Собутыльники поссорились во время застолья. Фигурант схватил нож в сарае и один раз ударил оппонента в шею. От удара лезвие сломалось. Тогда нападавший схватил лежащие рядом ножницы и еще 17 раз ударил ими пострадавшего, который умер на месте от нанесенных ранений.

Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник топором расчленил тело пополам, положил в полимерные мешки и выбросил в водоем. Собственник пруда увидел торчащие из воды ноги и так нашел тело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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