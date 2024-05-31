Забавного барсука сняли на видео в горах Краснодарского края

Редкого для Кубани представителя семейства куньих заметили в лесу около Псебая в Мостовской районе.

Забавного и смелого барсука снял на видео инспектор охотничьего хозяйства во время обхода территорий. Запись с животным опубликовали в соцсетях ГБУ «Краснодаркрайохота».

Отмечается, что барсуки ведут ночной и сумеречный образ жизни. Их следы со стороны очень похожи на медвежьи. Барсуки роют глубокие и разветвленные норы под землей.

Иногда, барсуки объедаются забродившими яблоками и «пьянеют». В таком состоянии они могут долгое время лежать возле автомобильных дорог.

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